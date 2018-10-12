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رأسمال "البورصة" ينخفض 5% ويسجل 744 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:38 م
رأسمال البورصة ينخفض 5% ويسجل 744 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي
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نيفين سمير
 
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 744 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن  الاسبوع الماضي قدره 5%.

واستحوذت الأسهم على 92.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.82% خلال الاسبوع الجاري.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 6.31 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء  1.03مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات

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