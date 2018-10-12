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جروس يقضي إجازته في القاهرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:36 م
جروس يقضي إجازته في القاهرة
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الفجر الرياضي
 

‏قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك قضاء فترة إجازته في القاهرة برفقة زوجته وبعض أصدقائه، في حين غادر أعضاء الجهاز المعاون له القاهرة متجهين إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة.


وقام المدرب السويسري بمنح لاعبو الفريق 5 ايام اجازة من التدريبات وذلك بعج توقف مسابقة الدوري المصري العام، لانشغال المنتخب الوطني لمباراتي سويزلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.


حيث يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم 27 أكتوبر الجاري، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في مباراة الذهاب بدور ال32 من البطولة العربية للأندية.

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