ريفالدو: نجم البريميرليج أفضل بديل لـ "رونالدو" في ريال مدريد
يرى ريفالدو، أسطورة البرازيل وبرشلونة، أن البلجيكي الدولي إدين هازارد هو أفضل بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، ومن المحتمل أن يفوز بالألقاب الفردية في حالة مجيئه إلى السانتياجو برنابيو.
يعاني فريق ريال مدريد كثيرًا من الناحية الهجومية بعد رحيل رونالدو المؤثر إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 110 مليون يورو.
وقال نجم برشلونة السابق، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم 1999، في تصريحاته لموقع "Betfair": "هازارد لاعب عظيم ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا للغاية بالنسبة لريال مدريد في سوق الانتقالات، وقدم مستوى مميز في كأس العالم وبدأ موسمه مع تشيلسي بشكل جيد للغاية".
وتابع: "لهذا السبب يجب أن يفكر مسؤولي الريال في ضمه خصوصًا بعد الشكل السيئ للفريق هذا الموسم، كما أن وصول لاعب كبير مثله سيعطي دفعة معنوية للغاية بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وهازارد موهوب للغاية، ويحرز العديد من الأهداف ويساعد كثيرًا".
وأضاف: "برأيي، يمكن أن يلعب هازارد بشكل أفضل مع ريال مدريد أكثر من إنجلترا لأن كرة القدم الإسبانية تعطي حرية أكبر للاعبين، إذا كان بالفعل يُبدع في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه يمكن أن يصبح أفضل بكثير في إسبانيا".
جدير بالذكر فأن هازارد قد أبدى موافقة مبدئية على انتقاله إلى ريال مدريد حيثُ قال في تصريحات صحفية أن اللعب للريال "حلم منذ الطفولة"، كما أكد أنه لن يترك تشيلسي في يناير.