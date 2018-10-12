ريفالدو: نجم البريميرليج أفضل بديل لـ "رونالدو" في ريال مدريد

يرى ريفالدو، أسطورة البرازيل وبرشلونة، أن البلجيكي الدولي إدين هازارد هو أفضل بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، ومن المحتمل أن يفوز بالألقاب الفردية في حالة مجيئه إلى السانتياجو برنابيو.





يعاني فريق ريال مدريد كثيرًا من الناحية الهجومية بعد رحيل رونالدو المؤثر إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 110 مليون يورو.



