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"أبوشقة" يطيح بالسيد البدوي من الوفد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:33 م
أبوشقة يطيح بالسيد البدوي من الوفد
بهاء الدين أبوشقة
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أسماء حسنين
 
قرر بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تحويل السيد البدوى للتحقيق بلجنة الانضباط، بتهمة تبديد أموال الحزب، متمثلة فى أموال الجريدة، ومبلغ الوديعة التى كانت بأحد البنوك المصرية باسم الحزب، وتبلغ قيمتها 92 مليون جنيه، تسلمها السيد البدوى عند تسلمه رئاسة الحزب، وانخفض المبلغ إلى 30 مليون جنيه، عند تركه رئاسة الحزب منذ عدة أشهر، فضلا عن إيرادات الجريدة التى كانت تتخطى ربع المليون جنيه شهرياً.

وتفيد مصادر مطلعة بالحزب، أن القرار فى لجنة الانضباط يميل لفصل السيد البدوى، لعدة أسباب أهمها ثبوت الواقعة، وثانيا قطع الطريق أمام آمال وأحلام السيد البدوى فى العودة لرئاسة الحزب، وهى رغبة «أبو شقة».

وتستهدفت أغلب قرارات أبوشقة الأخيرة، تحذير أعضاء الحزب المعترضين على سياساته من الاعتصام داخل الحزب، أو إحداث شغب، وإلا يتم فصلهم فصلا نهائيا، وهو ما يشير إلى أن قرار فصل «البدوى» لن يجد أدنى اعتراض.
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