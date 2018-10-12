أجيري يحاضر لاعبو المنتخب بالفيديو قبل موقعة سوازيلاند

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، إلقاء محاضرة بالفيديو للاعبين اليوم، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.





وحدد أجيري الرابعة والربع موعدًا للمحاضرة الأخيرة بالفيديو من أجل تحفيظ اللاعبين دورهم داخل الملعب والإفصاح عن التشكيل المقرر خوض به اللقاء.



