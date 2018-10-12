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مستشار رئيس الجمهورية: قضية مواجهة الفكر المتطرف ضرورة مجتمعية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:31 م
مستشار رئيس الجمهورية: قضية مواجهة الفكر المتطرف ضرورة مجتمعية
أسامة الأزهري
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هدى عبدالرازق
 
قال أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن قضية مواجهة الفكر المتطرف أصبحت ضرورة مجتمعية، يلح عليها الواقع، ويفرضها الشرع.

وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مواجهة التشدد الفكري يتطلب عدة مراحل، كالعمل على اطفاء نيران الفكر المتطرف، والرصد الدقيق لكل المفاهيم التي يرددها التيارات المتطرفة، والرد عليها.

وأضاف أنهم لا بد من العمل على اغراق مجتمع "السوشيال ميديا" بالمفاهيم السليمة والصحيحة، حتى لا يكون هناك منفذ لأصحاب الفكر المتطرف للظهور منها.
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