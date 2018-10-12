بعد حظر بيعها حية.. آخر تطورات أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-10-2018، على مستوى محافظات مصر، استقرارًا ملحوظًا، مسجلة نفس معدلاتها السابقة.





وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في محلات التجزئة، التي تصل للمستهلك العادي، ما بين 31 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.





وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء، ما بين 27 و37 جنيهًا، وجاءت محافظة أسوان الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة ما بين 22 و36 جنيهًا، وتعتبر محافظة جنوب سيناء هي الأعلى سعرًا.



