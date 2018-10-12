بعد حظر بيعها حية.. آخر تطورات أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:09 مالفجر الاقتصادي
شهدت أسعار الدواجن، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-10-2018، على مستوى محافظات مصر، استقرارًا ملحوظًا، مسجلة نفس معدلاتها السابقة.
وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في محلات التجزئة، التي تصل للمستهلك العادي، ما بين 31 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.
وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء، ما بين 27 و37 جنيهًا، وجاءت محافظة أسوان الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة ما بين 22 و36 جنيهًا، وتعتبر محافظة جنوب سيناء هي الأعلى سعرًا.
وكانت وزارة الزراعة، قد أصدرت تعليمات للمحافظات، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وعلى أثره، طالبت الدكتورة منى محرز نائب، وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون يأتي "حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي".
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