كشف غموض سرقة 125 ألف جنيه من شقة تاجر خردة بالأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 125 أف جنية من داخل شقة تاجر خردة بالازبكية وتبين أن نجل شقيقة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 من أصدقائه.





كان قسم شرطة الأزبكية ، بقيادة المقدم محمد رضا، تلقى بلاغا من أيمن ا، 52 سنة، تاجر خردة، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة 125 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة والمترددين على الشقة والعقار سكن المجني عليه أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من نجل شقيقة عمرو ا، 36 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه القضية رقم 25862 9340 لسنة 2013م الهرم - جيزة " تزوير " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات و9 حكم حبس جزئي " تبديد، سرقة، استيلاء " بإجمالي حبس 10 سنوات و3 شهور، اشرف ف، 42 سنة، سمسار والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئي " إيصال أمانة، تبديد، شيك " باجمالى حبس سنتين، 3 شهور، جمعة ج، 45 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1816 1899 لسنة 2008م 6اكتوبر -جيزة " سرقة بالإكراه " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات،واحمد ع، 41 سنة، عامل.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أيمن ج، 44 سنة، عامل وأمكن ضبطه بإرشاد الأخير..وأعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " وأضاف الأول بأنه نظرا لقرابته بالمجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.



