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ماكرون يفتتح "القمة الفرانكفونية" وسط توقعات بترشح "رواندا" لمنصب الأمين العام

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:00 م
ماكرون يفتتح القمة الفرانكفونية وسط توقعات بترشح رواندا لمنصب الأمين العام
صورة أرشيفية
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وكالات
 

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، القمة الفرنكفونية الـ17 التى تجمع نحو 40 من قادة الدول الأعضاء في العاصمة الأرمينية بيرفيان.

وأكد الرئيس ماكرون، خلال كلمة افتتاح القمة على أهمية إعادة ابتكار الفرنكونية والنهوض باللغة الفرنسية، داعياً لإقامة مؤتمر للكتاب الفرنكفونيين.

قالت قناة فرانس 24 الفرنسية أنه من المتوقع أن يتم تعيين وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيووابو، اليوم الجمعة فى منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكفونية للسنوات الأربع القادمة، خلال قمة المنظمة المنعقدة فى عاصمة أرمينيا يريفان، وذلك خلفا للكندية ميكايل جان التى فقدت دعم بلادها.

وانتُخب الرئيس اللبنانى ميشال عون نائبًا لرئيس القمة الفرانكوفونية، التى ترأسها أرمينيا لمدة سنتين خلال الجلسة الأولى للقمة السابعة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF).

يذكر أن القمة الفرنكفونية التي تنعقد كل سنتين أقيمت لأول مرة في عام 1986 وتستمر لمدة يومين في الـ11 والـ 12 من أكتوبر، ويتم خلالها طرح عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الناطقين بالفرنسية، إضافة إلى تحديد أهداف الفرنكوفونية وانتخاب الأمين العام لها.

وترأس وزير الخارجية الأرمينى زوهراب مناتساكانيان المؤتمر الوزارى الخامس والثلاثين للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، الذى عقد فى يريفان بأرمينيا خلال اليومين الماضيين والذى سبق الجلسة العامة للمنظمة.

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