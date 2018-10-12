ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بروض الفرج





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بشارع عبيد تمكنوا من ضبط محمد س، 23 سنة، عاطل وبحوزتة كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، 1000 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل بحوزتة 500 جرام حشيش بروض الفرج.