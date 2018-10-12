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ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بروض الفرج

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:02 م
ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بروض الفرج
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل بحوزتة 500 جرام حشيش بروض الفرج.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بشارع عبيد تمكنوا من ضبط محمد س، 23 سنة، عاطل وبحوزتة كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام، 1000 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المزيد عن: نيابة مخدرات مباحث حوادث حشيش تحريات
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