ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط ربة منزل و3 عاطلين هاربين من الإعدام في قنا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:02 م
ضبط ربة منزل و3 عاطلين هاربين من الإعدام في قنا
مديرية أمن قنا
طباعة
بسام عبدالحميد
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من ضبط ربة منزل، ونجليها وشقيقها، محكوم عليهم فى جناية قتل عمد وصادر ضدهم حكم بالإعدام، من مركز دشنا، في محافظة قنا.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء مجدي القاضي، مدير امن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط كل من ست الكل.ع، 50 عامًا، ربة منزل، ونجليها مرزوق.ح، 20 عامًا، وعبدالرازق شقيقه عاطلين، وخالهما عبدالعاطي.ع، 39 عامًا، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز دشنا بقنا، والصادر ضدهم حكم قضائي غيابيًا بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 2:40:07 PM