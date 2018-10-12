ضبط ربة منزل و3 عاطلين هاربين من الإعدام في قنا



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من ضبط ربة منزل، ونجليها وشقيقها، محكوم عليهم فى جناية قتل عمد وصادر ضدهم حكم بالإعدام، من مركز دشنا، في محافظة قنا.وقال مصدر أمني في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء مجدي القاضي، مدير امن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط كل من ست الكل.ع، 50 عامًا، ربة منزل، ونجليها مرزوق.ح، 20 عامًا، وعبدالرازق شقيقه عاطلين، وخالهما عبدالعاطي.ع، 39 عامًا، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز دشنا بقنا، والصادر ضدهم حكم قضائي غيابيًا بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.