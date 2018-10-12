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إحالة إنجي علي للتحقيق والسبب

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:48 م
إحالة إنجي علي للتحقيق والسبب
إنجي علي
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الفجر الفني
 
أحال أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، إنجي علي المذيعة بنايل سينما للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالقطاع.

وجاء قرار البهنسي نظرا لعدم سفر المذيعة لتغطية مهرجان مالمو بالسويد، رغم صدور قرار لها رسميا بالسفر لنقل الفعاليات على شاشة نايل سينما، ما يعد مخالفة صريحة منها وعدم التزام بقواعد العمل.

يشار إلى أن قطاع القنوات المتخصصة ومن خلال شاشة نايل سينما يحرص المسئولون فيه على متابعة وتغطية كافة المهرجانات الفنية السينمائية في مختلف دول العالم، ونقلها للمشاهدين في مصر.
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