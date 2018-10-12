ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الدراجات البخارية بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات البخارية بأسلوب قص الضفيرة بقليوب.



وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة قليوب مفادها قيام ع خ ر سن 21 مبيض محاره ومقيم حلابه – دائرة مركز قليوب وع س ع (علي أشجان) سن 24 عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 1685 لسنة 2018م جنح قسم قليوب – خطف والمطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية ور ا ع سن 24 عاطل بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقه الدراجات البخارية بأسلوب قص الضفيرة.



وعقب تقنين الإجراءات امكن ضبط المتهمين بأكمنه اعدت لذلك حال ترددهم علي دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقات دراجات بخارية بدوائر أقسام ومراكز القليوبية والجيزة.



وتم ضبط 5 دراجات بخارية وأرشدوا عن 4 دراجات بخارية لدى عميلهم م ع م وشهرته (حيكة) سن 18 عاطل (سيء النية) والسابق اتهامه في قضيتي (سرقة وسائل نقل – هتك عرض) آخرهم القضية رقم 19399 لسنة 2018م جنح قسم قليوب – سرقة وسائل نقل وبمواجهة العميل باعترافات المتهمين أقر بصحتها.



وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب 9 وقائع للسرقة وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلي.

