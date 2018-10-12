"الإتصالات": نستهدف تزويد 100 مؤسسة رعاية بالوسائل التكنولوجية
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:55 مهدى عبدالرازق
قالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات للمسئولية المجتمعية، إن هناك جزء مخصص من أموال الشركات التابعة للجهاز يتم توجيهها إلى المشروعات التي تخدم الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار "شقوير"، خلال حوارها ببرنامج "ستوديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنهم تعاونوا مع وزارة التضامن على إنشاء قاعاات للكمبيوتر في دور رعاية الأيتام، موضحة أنهم يستهدفون تزيد 100 مؤسسة رعاية بالوسائل التكنولوجية خلال العامين القادمين.
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