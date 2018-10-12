"الإتصالات": نستهدف تزويد 100 مؤسسة رعاية بالوسائل التكنولوجية

قالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات للمسئولية المجتمعية، إن هناك جزء مخصص من أموال الشركات التابعة للجهاز يتم توجيهها إلى المشروعات التي تخدم الفئات الأولى بالرعاية.



