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أكثر من 3500 بيضة غير صالحة للإستهلاك بالقصرين!‎

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:43 م
أكثر من 3500 بيضة غير صالحة للإستهلاك بالقصرين!‎
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مروى الجلاصي
 
نفذت وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 11 أكتوبر 2018، حملات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- حجز 23 علبة حليب و3600 بيضة غير صالحة للإستهلاك و475 لتر من مادة "الجافال" و60 كلغ من البطاطا بولاية القصرين.

- حجز 1335 علبة مزيل رائحة بتونس العاصمة.

- حجز 250 علبةسجائر و540 كلغ من الخضر والغلال بولاية بنزرت.

- حجز 38 كرسي و08 طاولات بولاية سوسة.

- حجز 2.5 طن من الملابس المستعملة  بولاية صفاقس.



و يشار إلى أن نتائج الحملة بالمجال الصحي، قد أسفرت عن تحرير 173 مخالفة صحية و تحرير 88 محضر إقتصاديا.

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