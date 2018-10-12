أكثر من 3500 بيضة غير صالحة للإستهلاك بالقصرين!‎

نفذت وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الخميس 11 أكتوبر 2018، حملات أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





- حجز 23 علبة حليب و3600 بيضة غير صالحة للإستهلاك و475 لتر من مادة "الجافال" و60 كلغ من البطاطا بولاية القصرين.





- حجز 1335 علبة مزيل رائحة بتونس العاصمة.





- حجز 250 علبةسجائر و540 كلغ من الخضر والغلال بولاية بنزرت.





- حجز 38 كرسي و08 طاولات بولاية سوسة.





- حجز 2.5 طن من الملابس المستعملة بولاية صفاقس.













و يشار إلى أن نتائج الحملة بالمجال الصحي، قد أسفرت عن تحرير 173 مخالفة صحية و تحرير 88 محضر إقتصاديا.



