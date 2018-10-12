أحمد ياسر ريان: راض عن أدائي أمام الترسانة.. وسعيد بثقة "كارتيرون"

أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمستوي الذي قدمه في مباراة الترسانة الأخيرة في كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين حجز بها الفريق بطاقة التأهل إلي دور الـ 16 بالمسابقة المحلية.





وأضاف : مباريات كأس مصر دائما تكون ذات طابع خاص من الصعوبة خاصة وأنها لا تحمل أي فرصة للتعويض بخلاف مباريات الدوري التي تمتلك فيها العديد من الفرص للتعويض.



وأوضح إنه كان بعيدا عن المشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول طوال موسم ونصف تقريبا بجانب إن المباراة شهدت مشاركة مجموعة من اللاعبين غائبة أيضا عن المباريات طوال الفترة الماضية ولكن الجميع كان لديه رغبة قوية في إثبات نفسه والحصول علي ثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



