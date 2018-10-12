أحمد ياسر ريان: راض عن أدائي أمام الترسانة.. وسعيد بثقة "كارتيرون"
أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمستوي الذي قدمه في مباراة الترسانة الأخيرة في كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين حجز بها الفريق بطاقة التأهل إلي دور الـ 16 بالمسابقة المحلية.
وأضاف : مباريات كأس مصر دائما تكون ذات طابع خاص من الصعوبة خاصة وأنها لا تحمل أي فرصة للتعويض بخلاف مباريات الدوري التي تمتلك فيها العديد من الفرص للتعويض.
وأوضح إنه كان بعيدا عن المشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول طوال موسم ونصف تقريبا بجانب إن المباراة شهدت مشاركة مجموعة من اللاعبين غائبة أيضا عن المباريات طوال الفترة الماضية ولكن الجميع كان لديه رغبة قوية في إثبات نفسه والحصول علي ثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأشار : كارتيرون تحدث معنا قبل اللقاء وأكد لنا إنه لا فارق بالنسبة له بين اللاعب الأساسي ونظيره الاحتياطي وأنه يحتاج إلى جميع اللاعبين وأنه يطالب الجميع بالاستعداد الجيد للمباريات والتركيز الشديد في التدريبات من أجل الاستفادة من جميع العناصر عند الحاجة اليها كما حدث في مباراة الترسانة الأخيرة.
وأوضح مهاجم الأهلي : استقبالنا هدف مبكر من الترسانة في بداية المباراة منحنا حماس وقوة وإصرار أكبر من الحالة المعنوية التي بدأنا بها المباراة لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها رغبتنا في قيادة الفريق لتحقيق الفوز لاستكمال مشوار البطولة بالإضافة إلى سعينا أيضا لاثبات أنفسنا بجانب تطلعاتنا لنيل ثقة الجهاز الفني الذي منحنا الفرصة في هذه المباراة.
وذكر احمد ياسر ريان : سعيد للغاية بدعم مستر كارتيرون ليس فقط بعد انتهاء المباراة ولكن بين شوطيها أيضا بعد أن طالب زملائي بدعمي وتوصيل الكرة لي نظرا لقتالي واشتراكي في جميع الكرات التي وصلتنى في الشوط الأول حيث قالها نصا في محاضرة شوطي المباراة ( العبوا علي احمد ياسر ريان).
وأشار إلى أن كلمات الثناء من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي بعد انتهاء المباراة منحته أيضا مزيد من الثقة خاصة وأنها تأتي بعد مشاركته في المباريات بعد غياب فترة طويلة مؤكدًا علي سعادته بدعم الجهاز الفني له.
وتابع مهاجم الأهلي الشاب : احراز الاهداف رزق وأنه راضي تماما عن مستواه في مباراة الترسانة وأنه يعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب و استغلال انصاف الفرص للتسجيل من أجل قيادة الفريق للانتصارات من أجل اسعادهم.
واتم اللاعب : لن ألتفت سوي للنقد البناء و تركيزي بالكامل مع الفريق في التدريبات من أجل الحفاظ على ثقة الجهاز الفني للتواجد دائما في حساباته الفنية.