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"الأرصاد" توجه نصيحة إلى المواطنين.. وتحذر من سقوط الأمطار

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:38 م
الأرصاد توجه نصيحة إلى المواطنين.. وتحذر من سقوط الأمطار
طقس القاهرة - أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن الطقس معتدل نهارًا، ولكن هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين يجب أن يغيروا من نوعية ملابسهم، معقبًا: "اللي بيخرج الصبح مينفعش يلبس نصف كم".

ولفت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري خلال الـ 48 ساعة القادمة، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح، ولكنه يسمح بممارسة الأنشطة البحرية.
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