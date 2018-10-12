أكثر من 100 ألف دينار قيمة ملابس مستعملة كانت متجهة نحو الجزائر‎





في الليلة الفاصلة بين الخميس 11 أكتوبر و الجمعة 12 أكتوبر 2018، ضبطت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بفريانة من ولاية القصرين، شاحنة محملة بملابس مستعملة 'فريب'.





و قد حجزت الشاحنة الكبيرة الحجم، و كانت محملة بـ 125 حاوية ملابس مستعملة معدة للتهريب نحو الجزائر، قبيل أن يتم التفطن إليها.





و يشار إلى أن القيمة الجملية للمحجوز، فاقت الـ100 ألف دينار، و تم تسليمه صحبة الشاحنة إلى الوحدات الديوانية.



