شاهد مباراة (السعودية) اليوم| مشاهدة مباراة البرازيل والسعودية | رابط كورة HD مباراة السعودية الآن في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية، يلتقي منتخبي السعودية والبرازيل في الثامنة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة التاسعة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو" والتي تستضيفها الرياض بمشاركة كلا من الأرجنتين والعراق والبرازيل والسعودية.

معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب البرازيل مباراته الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب السعودية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار من أجل التحضير بشكل مميز استعداداً لمشاركته في مسابقة كوبا أمريكا في صيف العام القادم 2019 على أرضه ووسط جماهيره.

وكان المنتخب البرازيلي قد ودع مونديال روسيا الأخير من دور الـ8 عقب الهزيمة أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دراماتيكية، ويعول نجوم السامبا كثيرا على نجمهم الأول نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان.

بينما سيدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق نتيجة تاريخية أمام المنتخب البرازيلي صاحب نصيب الأسد من التتويجات بلقب كأس العالم برصيد 5 بطولات، ويسير المنتخب السعودي بشكل مميز حيث حقق نتائج جيدة في مونديال روسيا بعد أن أحتل المركز الثالث بمجموعته من فوز وهزيمتين وقدم مستوى مميز نال إشادة الجميع.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ نجوم السامبا بتشكيل مكون من: أليسون بيكر في حراسة المرمى- دانيلو- ماركينيوس - جواو ميراندا -فيليبي لويس- كارلوس كاسيميرو - فريد - فيليبي كوتينيو- نيمار جونيور-روبيرتو فيرمينو - جابرييل جيسوس.

بينما سيبدأ المنتخب السعودي بتشكيل مكون من:محمد العويس في حراسة المرمى- ياسر الشهراني - علي البليهي - عمر هوساوي - محمد البريك- سلمان الفرج - عبد الله عطيف- يحيى الشهري - حسين المقهوي - سالم الدوسري- عبدالفتاح أدم (أو هارون كمارا).

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة البرازيل والسعودية اليوم في الثامنة الا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة التاسعة الا الربع بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 2 والسعودية الرياضية.