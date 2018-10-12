تنفيذ 590 مشروعا بتكلفة 44 مليون جنيه بمبادرة "مشروعك" بمركز ديروط
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:30 م
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية مبادرة "مشروعك" في خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موضحاً أن المبادرة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عن طريق مساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة تساعد في تحقيق التنمية وتوفر فرص عمل جديدة لآخرين.
ولفت إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لخفض معدلات البطالة إنما تساهم في دعم قدرات الشباب الإبداعية وتنمية فكرة العمل الحر، مؤكدًا تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على قروض.
وقال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إن مبادرة "مشروعك" تواصل نجاحها بمركز ديروط بإقبال واسع من الشباب حيث تمت الموافقة على إقامة 590 مشروعا بتكلفة 44 مليون جنيه، حتى الآن، مؤكداً إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المتقدمين للاستفادة من هذه المبادرة بتوفير دراسات الجدوى والدعم الفني للشباب الراغبين في فتح مشروعات جديدة موضحاً أن المبادرة تتم بالتنسيق مع بعض البنوك المشاركة وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير وبنك الإسكندرية والتي تساهم في صرف أي تمويل مطلوب لتنفيذ المشروعات.