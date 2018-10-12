تنفيذ 590 مشروعا بتكلفة 44 مليون جنيه بمبادرة "مشروعك" بمركز ديروط

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية مبادرة "مشروعك" في خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موضحاً أن المبادرة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عن طريق مساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة تساعد في تحقيق التنمية وتوفر فرص عمل جديدة لآخرين.





ولفت إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لخفض معدلات البطالة إنما تساهم في دعم قدرات الشباب الإبداعية وتنمية فكرة العمل الحر، مؤكدًا تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على قروض.



