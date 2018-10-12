اليوم.. منتدى ثقافي لشباب بمحلة دياي في كفر الشيخ

تنظم جمعية التعاون والتطوير بمحلة دياى التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أول منتدى ثقافى، للشباب بحضور المفكر والخبير الإقتصادى، شريف ديلاور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، وخبير اقتصادي سابق في الأمم المتحدة، واعلن مصطفى عامر، المنسق العام للمنتدى، أنه يتاح الحضور للشخصيات القيادية الشابة بالمحافظة وشباب الجامعات، حيث تقام فعاليات المنتدى بالقرية.





وحثت الجمعية الشباب على التسجيل والحضور والمشاركة بأفكارهم وآرائهم، مؤكدين أن الأفكار ستكون مسموعة ومحط اهتمام القائمين على المنتدى، حيث سيشهد المنتدى حضور شخصيات كبيرة ومهمة ومؤثرة عالميا، القيادات الشبابية والشعبية والتنفيذية ونواب مجلس النواب.



