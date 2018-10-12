ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بينهم طفل في صحراء الوادي الجديد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:29 م
ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بينهم طفل في صحراء الوادي الجديد
طباعة
هدير محمود
 
ضبطت مديرية أمن الوادي الجديد، تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار بينهم طفل في إحدى المناطق الصحراوية والجبلية بمركز الداخلة. 

كان اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد القبض على 4 أشخاص بينهم طفل أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة جبلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة. 

وتبين ورود معلومات سرية، تفيد قيام مجموعة من الأشخاص قادمين من محافظة المنوفية بالحفر في منطقة جبلية للتنقيب عن الآثار. 

تشكلت قوة أمنية من نقطة شرطة غرب الموهوب وضبطت كل من: " أشرف. ف. م " مواليد 1969، " محمد. ع. م" مواليد 1969،" ناصر. م.ح"مواليد 1978، " عبد الله. أ. م" 13 سنة، وابن شقيق المتهم الأخير، وجمعيهم من محافظة المنوفية، وبحوزتهم مولد كهربي، ودقاق، ألآلات حفر، اسطوانة أكسجين، وذلك بعد قيامهم بحفر مناطق متفرقة للتنقيب عن الآثار، بمنطقة جبلية تبعد 18 كم عن القرية في عمق الجبل.

حرزت المضبوطات، وحرر المحضر رقم 1079 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المزيد عن: حوادث تنقيب عن أثار القبض على أشخاص آثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 12:50:01 PM