ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بينهم طفل في صحراء الوادي الجديد

ضبطت مديرية أمن الوادي الجديد، تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار بينهم طفل في إحدى المناطق الصحراوية والجبلية بمركز الداخلة.





كان اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد القبض على 4 أشخاص بينهم طفل أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة جبلية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.





وتبين ورود معلومات سرية، تفيد قيام مجموعة من الأشخاص قادمين من محافظة المنوفية بالحفر في منطقة جبلية للتنقيب عن الآثار.





تشكلت قوة أمنية من نقطة شرطة غرب الموهوب وضبطت كل من: " أشرف. ف. م " مواليد 1969، " محمد. ع. م" مواليد 1969،" ناصر. م.ح"مواليد 1978، " عبد الله. أ. م" 13 سنة، وابن شقيق المتهم الأخير، وجمعيهم من محافظة المنوفية، وبحوزتهم مولد كهربي، ودقاق، ألآلات حفر، اسطوانة أكسجين، وذلك بعد قيامهم بحفر مناطق متفرقة للتنقيب عن الآثار، بمنطقة جبلية تبعد 18 كم عن القرية في عمق الجبل.



