بسبب تردي البنية التحتية.. أهالي دار شعبان الفهري يقطعون الطريق بإشعال العجلات المطاطية‎

نفذ مجموعة من المواطنين في دار شعبان الفهري صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، وقفة إحتجاجية تنديدا بتردي البنية التحتية من طرقات وشبكة تنوير وربط بمياه الشرب بمنطقة 'فرينين'.





و قد قام المحتجون بإشعال العجلات المطاطية و قطعوا الطريق الرابطة بين بني خيار وبني خلاد، مما حال دون وصول الإطار تربوي لمدرستي 'فرينين' و 'بيوب' إلى مدارسهم.





و يشار إلى أن معتمد دار شعبان الفهري، قد تواجد على عين المكان صحبة بحضور الأمن أجرى مفاوضات مع المحتجين من أجل فتح الطريق.



