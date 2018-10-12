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بسبب تردي البنية التحتية.. أهالي دار شعبان الفهري يقطعون الطريق بإشعال العجلات المطاطية‎

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:28 م
بسبب تردي البنية التحتية.. أهالي دار شعبان الفهري يقطعون الطريق بإشعال العجلات المطاطية‎
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مروى الجلاصي
 
نفذ مجموعة من المواطنين في دار شعبان الفهري صباح اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، وقفة إحتجاجية تنديدا بتردي البنية التحتية من طرقات وشبكة تنوير وربط بمياه الشرب بمنطقة 'فرينين'.

و قد قام المحتجون بإشعال العجلات المطاطية و قطعوا الطريق الرابطة بين بني خيار وبني خلاد، مما حال دون وصول الإطار تربوي لمدرستي 'فرينين' و 'بيوب' إلى مدارسهم.

و يشار إلى أن معتمد دار شعبان الفهري، قد تواجد على عين المكان صحبة بحضور الأمن أجرى  مفاوضات مع المحتجين من أجل فتح الطريق. 

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