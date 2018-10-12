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التشخيص النفسي ينقذ مخرب مسجد 'الجمعة' بالرديف من السجن‎

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:25 م
التشخيص النفسي ينقذ مخرب مسجد 'الجمعة' بالرديف من السجن‎
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مروى الجلاصي
 
تم عرض الشخص الذي قام بتخريب مسجد 'الجمعة' في حي أولاد بويحي من معتمدية الرديف بولاية قفصة، ليثبت التشخيص بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

و قد عرض المتهم على طبيب مختص أكد عدم سلامة عقله، ليأذن وكيل الجمهورية في قفصة بإيوائه بقسم الأمراض في مستشفى إبن الجزار في القيروان.

و يجدر التذكير، بأن مسجد 'الجمعة' بالرديف قد تعرض يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، إلى محاولة تخريب تمثلت في خلع الباب وتهشيم إحدى النوافذ وبعثرة عدد من المصاحف والعبث ببعض محتويات المسجد.

التشخيص النفسي ينقذ مخرب مسجد 'الجمعة' بالرديف من السجن‎
التشخيص النفسي ينقذ مخرب مسجد 'الجمعة' بالرديف من السجن‎
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