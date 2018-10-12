أبرز الأحداث × أسبوع.. القبض على الإرهابي "هشام عشماوي".. ميلانيا ترامب تزور الأهرامات

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها إصابة 32 شخصًا في حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد، ووفاة الفنانة السورية دينا هارون.

إصابة 32 شخصًا في حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد

نشب حريق هائل، في الساعات الأولى من يوم السبت، في مزرعة نخيل بعزبة عين الرحمة التابعة للوحدة المحلية لقري الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمركز الداخلة دون خسائر بشرية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق مدعومة بعربات فنطاس مياه من الوحدات المحلية للقرى المجاورة للمنطقة لإخماد الحريق ومنع امتداده للمزارع والمساكن المجاورة، على أن تبدأ أعمال حصر الخسائر عقب إخماد الحريق.

وأعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد، عن إجمالي الحالات المصابة جراء حريق قرية الراشدة، مؤكده أن عدد المصابين ارتفع إلى 32 مصابًا ما بين حروق واختناق وجروح.

ميلانيا ترامب تزور الأهرامات وتطلق رسالة "مصر آمنة"

حرصت ميلانيا ترامب على زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال جولتها فى مصر، وبصحبتها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام لمجس الأعلى للآثار.

وجاءت زيارة ميلانيا لمنطقة أهرامات الجيزة اليوم بمثابة رسالة للعالم أجمع من السيدة الأولى للولايات المتحدة بأن "مصر آمنة" ودعوة للسياح لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها الخالدة وطقسها البديع.

القبض على الإرهابي هشام عشماوي

بعد خطة محكمة للقوات المسلحة الليبية، استطاعت فجر يوم الإثنين، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنة، في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كافة أفرع الجيش.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، إن قوات الجيش تمكنت فجر يوم الإثنين من القبض علي الإرهابي المصري في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كافة أفرع الجيش.

وفي هذا الصدد، قالت غرفة عمليات الكرامة في ليبيا، إن الإرهابي هشام عشماوى خلال إلقاء القبض عليه في حى المغار بمدينة درنة كان يرتدى حزام ناسف، موضحةً أنه لم يتمكن من تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة الليبية.

وقال العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن هناك تنسيقا قويًا ووثيقا مع الجانب المصرى، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن خبر القبض على الإرهابي هشام عشماوى سيقابله تفاعل كبير من جانب الشارع المصري.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، أن عملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي تمت فجر اليوم بنجاح، دون أي ضرر للقوات المسلحة، مؤكدًا أن "عشماوى" يعد أخطر وأخر الإرهابيين المصريين على الأراضى الليبية.

وفاة الفنانة السورية دينا هارون

توفيت الفنانة السورية دينا هارون، يوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ44 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بعدما قدمت مشوار طويل من الشهرة حافل بالأعمال الفنية.

رحيل "ممدوح مرعي" وزير العدل الأسبق

رحل صباح يوم الأحد، المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، عن عمر يناهز الـ80 عاما، والذي كان له الفضل في إطلاق مشاريع إسكان القضاة.

السيسي يشارك في قمة "كريت"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة السادسة للتعاون الثلاثي يوم الأربعاء، بالإضافة للرئيس القبرصي نيكوس إنستسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، وذلك بجزيرة كريت اليونانية.

في إطار حرص الدول الثلاث على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة وتوطيدها بين مصر وقبرص واليونان في مختلف المجالات؛ اتفق رؤساء الدول المشاركة بالقمة الثلاثية على إنشاء سكرتارية تنفيذية لآلية التعاون الثلاثي، على أن يكون مقرها في قبرص، وذلك بهدف التنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

واتفق زعماء الدول الثلاث كذلك خلال قمة اليوم؛ على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على أن يكون مقره بالقاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز، بالإضافة إلى دول العبور بمنطقة شرق المتوسط، لتنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يهدف لتحقيق مصالح مشتركة لدول المنطقة، ويسرع من الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز في هذه الدول.

وضمن نتائج هذه القمة، كانت المباحثات قد تطرقت إلى الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها في شتى المجالات، حيث ثمن رؤساء مصر وقبرص واليونان الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات التعاون في هذا السياق، وبصدد ذلك؛ تناولت المباحثات استكشاف الفرص المتوفرة لتعزيز التنسيق المشترك في كافة المجالات والقطاعات المشتركة بين الدول الثلاث، وهو ما يساعد على دعم النهج القائم لتعزيز التقارب بين شعوب الدول الثلاث.

وتطرقت القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، إلى عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الرؤساء في النهاية على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق فيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في سوريا وليبيا، إلى جانب الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وخلال القمة الثلاثية التي عقدت بجزيرة كريت اليونانية، شهد رؤساء الدول المشاركة، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الدول الثلاث، في مجالات التعليم والمشروعات الصغيرة والاستثمار والتعاون الجمركي.