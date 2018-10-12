عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ57 مع دينا الشربيني (صورة)

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان عمرو دياب على السوشيال ميديا، عدة صور له من حفله الخاص الذي أقيم له بمناسبة عيد ميلاده الـ57، أمس الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء.





وظهرت في الصور، الفنانة دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في حفل عيد ميلاده، مثلما اعتادت على الظهور معه في كل المناسبات الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل بين نشطاء السوشيال ميديا حول تأكيد الأخبار التي تتحدث عن زواجهما السري.





يذكر أن أول ظهور علني يجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني، تناولته وسائل الإعلام، كان العام الماضي، حينما احتفلت «الشربيني» بعيد ميلاد الهضبة في أحد الأماكن الخاصة بمنطقة القطامية، وحضر الحفل الذي اتسم بالخصوصية، عددًا من نجوم الفن والأصدقاء.





وظهرت دينا الشربيني في فيديو مسرب من حفل عيد الميلاد خلف الهضبة عند دخوله مكان الاحتفال، وقامت بالرقص على أغنية "الليلة" لتفاجئه وجمهوره، ويكون هذا الفيديو أول ظهور علني لهما بعد العلاقة الغامضة بينهما.





وتعددت بعد ذلك مرات الظهور بين عمرو دياب ودينا الشربيني، سواء السرية التي تم تسريبها، أو العلنية التي اعتاد فيها الظهور أمام الجميع دون تردد.