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فرحة شعب ضمن احتفالات بيت المسرح بنصر أكتوبر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:14 م
فرحة شعب ضمن احتفالات بيت المسرح بنصر أكتوبر
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الفجر الفني
 
قال الفنان أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي، إنه تجرى حاليًا بروفات العرض الغنائي "فرحة شعب" على مسرح ميامى بوسط البلد من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، والذي يعرض في إطار احتفالات البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومن المنتظر افتتاحه خلال أيام.

وأكد محمد مصطفى مؤلف ومخرج العرض أنه يدور حول بطولات حرب أكتوبر فى إطار اجتماعى وطنى، ويشارك فيه حوالي 30 فنانا من مراحل عمرية مختلفة. 

عرض "فرحة شعب" بطولة محمد على محمود، محمد يسرى، عبدالرحمن إبراهيم، زينب خالد، منة كرم، إسلام ذكي، سارة مرشدي، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف وتلحين وإخراج محمد مصطفى.
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