عاجل.. انفصال إلكتروني بين هنا شيحة وأحمد فلوكس

تفاجئ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بقيام الفنانة هنا شيحة بحذف صورها التي تظهر فيها مع الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها الرسمي على انستجرام.





وبالتزامن مع تصرف هنا شيحة السابق ذكره، قام أحمد فلوكس بنفس الفعل وحذف صوره التي يظهر فيها مع «هنا»، والتي كان قد شاركها عبر حسابه الرسمي على انستجرام الذي دشنه مؤخرًا، ما جعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا يرددون شائعات حول انفصال إلكتروني حدث بين الثنائي.





ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار خبر تحضير «هنا وفلوكس» لحفل زفافهما، الذي بات مؤكدًا خلال الفترة الأخيرة في ظل تهاني عدد من نجوم الوسط الفني لهما.