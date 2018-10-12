صربيا توجه صفعة قوية لطهران وتلغي دخول الإيرانيين إلى أراضيها





وجّهت صربيا صفعة لإيران، وألغت دخول الإيرانيين أراضيها بدون تأشيرة، إثر استغلال المهاجرين غير الشرعيين من الدولة الفارسية، الأراضي الصربية في العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.





ونشرت الجريدة الرسمية الصربية، مرسومًا حكوميًّا يقضي بإلغاء الدخول بدون تأشيرة للإيرانيين بعد أكثر بقليل من عام على بدء العمل بهذا النظام بهدف تعزيز السياحة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".





وكان البلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما انهارت يوغوسلافيا السابقة، التي كانت صربيا جزءًا منها من جراء الحرب.





وفي أغسطس 2017، قررت بلغراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النموّ والوصول إلى أسواق غير أوروبية، لكن السلطات تقول إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران، الذين يسافرون إلى صربيا، ثم يحاولون العبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير هذا العام وفي العام الذي سبقه.





وفي كلمة أمام البرلمان، الأربعاء، حذّر وزير الداخلية، نيبويسا ستيفانوفيك، من أن عددًا من الإيرانيين يسيء استغلال الدخول بدون تأشيرة.





وطلب نحو 1100 إيراني -حتى الآن هذا العام- اللجوء إلى صربيا رسميًّا لضمان الوصول إلى مراكز للاجئين، حيث يمكنهم أن يحصلوا على مأوى وغذاء.



