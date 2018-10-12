الشرطة التركية تستجوب توران

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة استجوبت لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أردا توران أمس الخميس، بعد تقارير بشأن اشتباكه مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي بإسطنبول.





وتم استدعاء توران، المعار حالياً من برشلونة إلى باشاك شهير التركي، لأخذ شهادته بعدما تلقت الشرطة بلاغات بشأن اشتباك اللاعب مع المغني.





وذكرت وكالة دي.إتش.إيه التركية الخاصة للأنباء أن توران نفى مزاعم بشأن الاعتداء على شاهين أو اطلاق رصاصة بالخطأ من مسدسه عندما ذهب لاحقاً إلى مستشفى يعالج به المغني من إصابة.





وقال متحدث باسم شرطة إسطنبول إن الشرطة طلبت إفادة من توران دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (39.4 مليون دولار) في 2015، وفاز بـ6 ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً مع الفريق الكاتالوني.



