"3 حوادث سرقة بعربية متأجرة".. سقوط تشكيل عصابي بأكتوبر





ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من "الطاف.ا.ز"، 35 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مفاده أنها حال سيرها دائرة القسم، فوجئت بسيارة لا تعلم رقمها يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها بداخلها هاتف محمول، بطاقة الرقم القومي، 90 جنية، وفرا هاربان إلى أحد الشوارع الجانبية.





وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم بإشراف المقدم مروان مشرف وكيل فرقة أكتوبر، للمكان بإرشاد المبلغه وتم إعداد عدة أكمنه مستترة، وأمكن ضبط المتهمان وهما كلا من "أحمد.ح.ع"، 29 سنة، عاطل، "مصطفى.ا.م. ا"، 21 سنة، عاطل، حال استقلالهما السيارة، وبالكشف عنها تبين أن اللوحات خاصة بسيارة أخرى ملك "محمد.ح.إ"، وبتفتيش السيارة عُثر بداخها على حقيبة المبلغة، اللوحات الأصلية للسيارة، هاتف محمول، حقيبة يد رجالي.





وبمواجهة المتهمان اعترفا خلال التحقيقات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بارتكابهم الواقعة وأنهما يكونان تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث خطف حقائب المواطنين حال سيرهم بالطريق العام باستخدام السيارة المضبوطة التي قام الثاني باستئجارها من معرض لتأجير السيارات ملك "السيد.ح.ا.د"، وأضاف أن باقي المضبوطات قاما بسرقتها قبل ضبطهما واللوحات المثبتة على السيارة قام بسرقتها، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما ثلاث حوادث سرقة مماثلة وبعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرفوا عليها.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب المفافلة بعد ارتكابه 3 سرقات، بدائرة قسم أول أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.