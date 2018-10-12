فخري الفقي: الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ارتفعت

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر يؤكد على ارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري.





وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن صندوق النقد ينظر إلى تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي على أنها تجربة ناجحة، لافتا إلى أن وكالة موديز رفع تصنيف المصارف المصرية مما يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي المصري.



