عاجل.. بث مباشر - الجزائر وبنين في تصفيات امم افريقيا

يواجه منتخب الجزائر نظيره بنين اليوم الجمعة 12-10- 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون يونيو المقبل.





معلومات عن المباراة:





يتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة في التصفيات مع جامبيا وتوجو، وحتى الآن يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف على منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني، جمعوهم من تعادل في الجولة الثانية مع جامبيا، وانتصار في الجولة الأولى على توجو بهدفٍ نظيف، وسيسعى رفقاء رياض محرز لتحقيق الفوز في هذه اللقاء للبقاء في الصدارة مبتعدين عن باقي الفرق المتواجدة معهم في نفس المجموعة، وبحسب نظام التصفية يتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني للبطولة مباشرةً.





منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بعد فوزعلى جامبيا في الجولة الأولى وتعادل مع بنين في الجولة الثانية، سيسعى لخطف الثلاث النقاط من محاربو الصحراء في هذه اللقاء ليتصدروا المجموعة الرابعة.





التشكيل المتوقع:





من المنتظر أن يخوض محاربي الصحراء مباراة اليوم بتشكيل مكون من: رايس مبولحي- فوزي غلام - مهدي تاهرت - رفيق حليش - عيسى ماندي- سفيان فيغولي - ماكسيم لوبيز - آدم وناس- ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - رياض محرز.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الجزائر وبنين في العاشرة الا ربع مساء اليوم الجمعة 12-10-2018 بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5





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