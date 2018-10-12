وكالة الطاقة الدولية: إنتاج إيران النفطي ينخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف





أكدت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أن إنتاج إيران النفطي انخفض إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام خلال سبتمبر الماضي بمقدار 180 ألف برميل يوميا ليهبط إلى 3.45 مليون برميل يوميا.





وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات النفط الإيرانية هبطت إلى 1.63 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي بانخفاض 800 ألف برميل يوميا عن مستويات ذروة الربع الثاني من 2018.





وخفضت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير نشر اليوم، توقعاتها للطلب على النفط في 2018 و2019.. مشيرة إلى الأسعار المرتفعة والخلافات التجارية وأوضاع اقتصادية متراجعة.





وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 ألف برميل في اليوم لكل من السنتين، ليتراجع النمو إلى 1,3 مليون برميل في اليوم خلال 2018، ثم 1,4 مليون برميل نفط في اليوم للعام 2019.



