وزيرة الاستثمار تبحث مع مسؤول الخزانة الأمريكية زيادة الاستثمارات في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع اريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، صباح الجمعة 12 أكتوبر.





وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالى الاندونيسية، بحضور السفير عمرو معوض، سفير مصر لدى اندونيسيا، والسفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.





وناقش الجانبان، زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار، ودعم مشروع تنمية سيناء.





وبحث الجانبان، تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر لاسيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.





وأشار اريك ماير إلى أن صندوق الدعم الاقتصادي (ESF) قدم لمصر حوالي 800 مليون دولار، خلال الفترة 2014-2018 في قطاعات مثل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتنظيم الأسرة، والزراعة.





وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتي جعلت الشركات الأمريكية تقوم بتوسيع استثماراتها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018.





وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال المرحلة المقبلة.





ودعت الوزيرة، "ماير" إلى تحفيز الشركات الأمريكية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المناخ المناسب لتوسيع نشاطها، مشيدة بقصص النجاح التي حققتها الشركات الأمريكية في مصر، مثل أوبر وجنرال اليكتريك ومارس خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مصر قامت بعمل إصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، كما تم إجراءات تطوير في الخدمات المقدمة للمستثمر في مركز خدمات المستثمرين لتسهيل كافة الإجراءات له، إضافة إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.