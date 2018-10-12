مقتل العشرات في أوغندا جراء انهيارات أرضية





لقي 34 شخصا مصرعهم جراء انهيارات طينية، نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة جبلية شرقي أوغندا، عرضة دائما لمثل هذه الكوارث.





وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إيرين ناكاسيتا، الجمعة، إنه من المرجح أن يتم اكتشاف مزيد من الضحايا عندما تصل عمليات الإنقاذ إلى جميع المناطق المتضررة في سفوح جبل إيلجون.





وقالت إن الأشخاص قتلوا بسبب الصخور وكتل الطين التي تدحرجت من التلال بعد فترة من الامطار الغزيرة المتواصلة بعد ظهر يوم الخميس في منطقة بودودا.





وفي مارس 2010، قتل ما لا يقل عن 100 شخص في انزلاقات طينية مشابهة في بودودا.





ولم تنجح جهود حكومة أوغندا على مر سنوات في نقل السكان من هذه المنطقة الخطرة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".



