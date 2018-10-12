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محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)
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سمر بسيونى
 
تابع الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، حملات استرداد حق الشعب الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز ومدينة قلين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.


قال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، مضيفًا أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بقلين (صور)
المزيد عن: محافظات محافظ كفر الشيخ اسماعيل عبد الحميد طه أخبار مصر
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