بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر الإعلامية بسلطنة عمان داخل مدينة الإنتاج

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى السيد محمد الكندى رئيس الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان مسقط السينمائي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتوقيع برتوكول بينهما يتيح الإستعانة بخبرات وإمكانيات مدينة الإنتاج فى المجال الفنى إلى جانب تدريب الكوادر الإعلامية بالسلطنة ،حضر المقابلة السيد قاسم السليمى نائب رئيس الجمعية العمانية للسينما ومدير مهرجان مسقط السينمائي.





ومن جانبه رحب هيكل بزيارة الوفد والتى تأتى فى إطار تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين مؤكداً على عمق العلاقات المصرية العمانية على مستوى القيادة السياسية والشعبية وأطلع هيكل الوفد على إمكانيات المدينة التكنولوجية وما تضمه من خبرات بشرية وفنية وإستديوهات على أعلى مستوى.





كما رحب هيكل بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدريب الكوادر الإعلامية بالسلطنة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى فى مجالات صناعة الأفلام والإخراج والتصوير وإعداد البرامج التليفزيونية وإعداد المذيعين.





فى نهاية اللقاء إتفق الطرفان على تبادل الزيارات بينهما فى الفترة القريبة القادمة لوضع أسس التعاون المشترك والخطط المستقبلية التى من شأنها تفعيل البرتوكول الموقع ودخوله حيز التنفيذ.