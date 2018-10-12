'مدبولي' يوجه الجهات المعنية بمضاعفة جهودها والتفاعل مع شكاوي المواطنين

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقرير متابعة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أفاد بأن المنظومة استقبلت من الساعة 7 مساء الأربعاء 3 أكتوبر وحتى مساء الخميس 11 أكتوبر2018، عدد 7202 رسالة عن طريق (واتس اب – موقع المنظومة – مركز تلقى المكالمات).





وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة آلية استقبال شكاوى المواطنين بشأن تراكم أكوام القمامة بالمحافظات، بما يساعد فى سرعة حصر مناطق تركز أكوام القمامة، والتأكد من قيام القيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين.





وتنوعت رسائل المواطنين ما بين رصد لتجمعات المخلفات والقمامة في بعض المناطق مدعومة بالصور، ورصد للإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظات وأجهزة المدن والأحياء والوحدات المحلية للتعامل مع المخلفات وإزالتها، وتوجيه الشكر للحكومة والإشادة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاواهم ورسائلهم وسرعة الاستجابة في بعض المناطق.





وأشار التقرير إلى أنه عقب مراجعة محتويات الرسائل الواردة والبالغ عددها (7202) رسالة، تم استخلاص وتسجيل عدد (1254) شكوى لتراكم المخلفات والقمامة، وذلك بعد تنقيح الرسائل الواردة وإلغاء التكرارات، كما تم استقبال عدد 98 رسالة وشكوى غير مكتملة البيانات، وجار التواصل مع أصحابها لاستكمال المعلومات الخاصة بأماكن التراكمات محل شكواهم.





وتضمن التقرير الإشارة إلى أن رسائل وشكاوى المواطنين وردت من جميع المحافظات، وتركزت اغلب الشكاوى في 5 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية) بنسبة 76 % من إجمالي المحافظات، حيث كان نصيب محافظة القاهرة عدد 509 رسائل وشكوى بنسبة 41 % من اجمالى الوارد، وحازت مدينة نصر بمحافظة القاهرة على نسبة 11% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها حى الهرم بمحافظة الجيزة بنسبة 6% من إجمالي الوارد.





وتضمن التقرير التنويه إلى استجابة القيادات المحلية لتنفيذ التكليف الموجه إليهم وتفاعلهم مع شكاوى ورسائل المواطنين، وقام التقرير بالتوثيق بالصور للموقف ما قبل وأثناء وما بعد إزالة المخلفات وأكوام القمامة، حيث استمر التنسيق مع المسئولين بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية – الموارد المائية والري – النقل - البيئة) والمحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية، وقام المحافظون يرافقهم سكرتيرو العموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على عدد من المناطق التي تم الإبلاغ عن وجود تراكمات بها، والإشراف على إزالة هذه التراكمات.





وكان من أبرز المناطق التي تم التعامل معها خلال الفترة الزمنية المشار إليها: المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تراكمات المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات، وتم بالفعل رفع 17 الف طن تراكم لمخلفات عمليات هدم، وحى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث تم رفع 600 طن مخلفات مبان وتراكمات قمامة، وحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم رفع 1110 أطنان مخلفات بمنطقة ام بيومى وشارع احمد عرابى نتيجة تراكمات عن فترات سابقة. وفى مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية تم رفع ونقل 55 ألف طن قمامة من المقلب الوسيط بكفر الزيات إلى المدفن الصحي بالسادات.



