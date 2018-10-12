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"قالت لي".. برنامج جديد يكشف ذكريات فناني العالم العربي على قناة الغد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:31 ص
قالت لي.. برنامج جديد يكشف ذكريات فناني العالم العربي على قناة الغد
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الفجر الفني
 
دائما ما كان للأوطان تأثيراً كبيراً على أبنائه خاصة من المبدعين والنخب، وهو الأمر الذي يلقي عليه برنامج "قالت لي" الضوء لتوضيحه، إذ يسلط الأضواء على علاقة النخب الثقافية بمدنهم وكيفية التأثير على أعمالهم الإبداعية من أشعار وكتابات ورسومات وأغاني وألحان.

ويتناول "قالت لي"، المذاع على فضائية الغد الإخبارية، أهم ذكريات فناني ومبدعي العالم العربي، وأهم المحطات في حياتهم وارتباطهم بمن حولهم سواء الأسرة أو الأصدقاء أو جمهوره من محبيه، كما سيسلط الضوء على مدينة نشأته والذي تمثله له من ذكريات وعلامات في الوجدان.

ويستضيف البرنامج عددًا كبيرا من النخب الثقافية ومبدعي العالم العربي، مثل الروائي إبراهيم عبد المجيد، والروائي أحمد أبو خنيجر، والأديب المغربي ياسين عدنان، ورسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، والفنان اللبناني جورج خباز، والفنان الأردني كمال خليل، والكاتب اللبناني خالد زيادة، وغيرهم من ألمع كتاب الوطن العربي.
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