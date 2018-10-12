تواصل - السعودية | أول رد من المملكة على دعوة وزير خارجية إيران للحوار

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رد سفير المملكة في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، على دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحوار مع بلاده ومد يد طهران لبناء منطقة قوية، بالقول إنّ على طهران أن “تكف يدها عن التدخل في الشؤون العربية بدلاً من مدها للحوار”.





وقال السفير خالد بن فيصل: "نحن نقول لإيران: لا تمدوا يدكم، كفّوا يدكم ونحن نرضى بهذا، كفوا عن التدخل في شؤوننا، كفوا يدكم عن التدخل في الشؤون العربية".





وتابع سفير المملكة: "نحن لا نخاف من مد اليد، ولكن أن تكون في هذه اليد قنبلة يدوية، فنحن نتجنبها، أنا لا أريد أن يمدوا يدهم لنا فوق الطاولة، ومن تحت الطاولة يضربون من تحت الحزام".





وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كتب على صفحته في موقع “تويتر” تغريدة عن مد يد العون الجيران، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.





المصدر:- صحيفة تواصل



