انتظام حركة السير بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت صباح اليوم الجمعة، جميع المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار للخدمات المرورية، نظرًا لأن اليوم هو العطلة الرسمية للأسبوع في معظم الهيئات والمؤسسات.





فظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





وشهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر حتى ميدان لبنان سيولة مرورية كبيرة، وكذلك الأمر في محور المشير الذي كانت الحركة المرورية عليه في سيولة تامة ما عدا بعض الكثافات بدائري المنيب القاهرة الجديدة نظرًا لأعمال الإصلاحات، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وانتظمت الحركة بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.





وشهد كوبرس أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية انتظاما في حركة سير السيارات مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.





وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية بجميع المحاور والميادين الرئيسية.

كما تكثف الإدارة العامة للمرور من خدماتها وجهودها بمحيط أعمال الإغلاق الجزئي لطريق الأوتوستراد، حيث تواجد رجال المرور بكثرة بمحيط الأعمال ووجود الأوناش مع وضع العلامات الإرشادية والمخاريط والتوضيح للسائقين بمنطقة الأعمال.





وتجري الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مدير الإدارة، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الأوتوستراد ليخدم عبور المواطنين في الاتجاهين بالطريق الدائرى للقادم من القاهرة الجديدة حتى المنيب، لمدة 3 أيام، وسيتم استقطاع أجزاء من الحارات وسط انتشار الخدمات المرورية.





تأتي تلك اﻷعمال في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري، بأعمال إنشاء كوبري مشاة بالتنسيق مع إدارة المرور في منطقة الأوتوستراد، ما قبل المنزل بـ100 متر للقادم من القاهرة الجديدة اتجاه المنيب، من خلال إنشاء القواعد الخرسانية الجانبية، وسيتم إجراء غلق جزئي للطريق أثناء إجراء تلك الأعمال.





وسيتم إنشاء قاعدة بجزيرة المنتصف الفاصلة بين الاتجاهين، للطريق الدائري الرئيسي لتثبيت الحامل الخاص بمنتصف كوبري المشاة، الذي يستلزم استقطاع نصف متر من الحارة اليسري للقادم من المنيب اتجاه القاهرة الجديدة واستقطاع متر ونصف من الحارة اليسرى للقادم من القاهرة إلى المنيب.





وستبدأ تلك الأعمال، اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد، الساعة 5 صباحا، مع تواجد الخدمات بالمنطقة لمنع ظهور الكثافات المرورية.