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القبض على هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بالمنطقة الأثرية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
القبض على هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بالمنطقة الأثرية
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
تمكن ضباط إدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية، من القبض على هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، بدائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.


ورد إخطارا للواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية بالهرم، مفاده بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كلا من "محمد.ا.م. ح، 31 سنة، سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، المحكوم علية الهارب في قضية مقاومة سلطات بالسجن المؤبد، "محمد.م. ع"، 31 سنة، المحكوم عليه الهارب في القضية سلاح بدون ترخيص بالسجن المؤبد، وذلك حال إستقلالهما دراجة بخارية (توك توك) قيادة الأول وبمواجهتهما أقرا بالحكمين الصادرين ضدهما، وأضاف الأول أن التوك توك ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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