أسعار النفط الرسمية اليوم على مستوى العالم

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.

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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبيرعليه.





هبطت أسعار النفط، أمس، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بينما تضررت معنويات المستثمرين من زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.





وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 2.83 دولار، أو 3.41 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 80.26 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 79.80 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ الرابع والعشرين من سبتمبر.





واتخذ خام القياس العالمي مسارا نزوليا منذ أن سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 86.74 دولار في الثالث من أكتوبر.



