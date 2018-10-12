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حقائق صادمة حول "الثعابين".. تعرف عليها

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
حقائق صادمة حول الثعابين.. تعرف عليها
أرشيفية
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هل تعلم أن السمّ الذي تخرجه الثعابين عند اللدغ قاتل بسبب الانزيمات التي يحتويها؛ يحث يحمل نوعًا من البروتينات القادرة على تكسير خلايا الدم، وبالتالي توقيف الرئتين وعضلة القلب عن العمل. 

ولكن العلماء استطاعوا استخدام بعض مركبات سمّ الأفعى كعلاج للإنسان في بعض الحالت المرضية.

ففي ماليزيا طوّر العلماء بروتينًا من سم الثعابين يمنع إصابة الإنسان بالجلطات، هذا البروتين يبطئ من تكوّن مادة "الثرومبين" التي تعتبر سببًا رئيسيّا لتجلط الدم، ما قد يضع سمّ الثعابين في خانات العلاجات لمرضى القلب المعرّضين للإصابة بالجلطات.
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