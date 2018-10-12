حقائق صادمة حول "الثعابين".. تعرف عليها

هل تعلم أن السمّ الذي تخرجه الثعابين عند اللدغ قاتل بسبب الانزيمات التي يحتويها؛ يحث يحمل نوعًا من البروتينات القادرة على تكسير خلايا الدم، وبالتالي توقيف الرئتين وعضلة القلب عن العمل.





ولكن العلماء استطاعوا استخدام بعض مركبات سمّ الأفعى كعلاج للإنسان في بعض الحالت المرضية.



