مصر تخشى "عشوائية" سوازيلاند في لقاء البحث عن الصدارة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره سوازيلاند في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2019 بالكاميرون.





يسعى المنتخب الوطني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثاني له بالمجموعة للاقتراب خطوة من بلوغ النهائيات في المنافسة الشرسة مع المنتخب التونسي على الصدارة.





ونجح أبناء الفراعنة في حسم تحقيق أول فوز في التصفيات على النيجر في الجولة الثانية بسداسية دون رد، في الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة المكسيكي أجيري.





واستدعى الجهاز الفني للمنتخب للقاء سوازيلاند قائمة تضم كل من : " محمد الشناوي، محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، أيمن أشرف، محمد هاني، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، باهر المحمدي، محمد حمدي، عمرو طارق، أحمد المحمدي، طارق حامد، محمد صادق، محمد محمود، علي غزال، سام مرسي، محمد النني، عمرو وردة، حسين الشحات، تريزيجيه، مروان محسن، أحمد حسن كوكا".





واستبعد الجهاز الفني كل من أحمد علي وصلاح محسن بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي، حيث تعرض صلاح للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام وفاق سطيف ببطولة إفريقيا، بينما تعرض أحمد علي لشد في العضلة الأمامية خلال استعدادات الفراعنة للقاء.





ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش





الدفاع: أيمن أشرف - عمرو طارق - باهر المحمدي - أحمد المحمدي





الوسط: تريزيجيه - علي غزال - محمد النني - عمرو وردة - محمد صلاح





الهجوم: مروان محسن





ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور 15 ألاف مشجعا لمؤازرة الفراعنة أمام سوازيلاند، بعدما حصول مسؤولو اتحاد الكرة على موافقات الجهات الأمنية.





وعلى الجانب الأخر يطمح المدير الفني المؤقت لمنتخب سوازيلاند أنتوني مدلولي في تحقيق المفاجأة والخروج من استاد السلام بتيجة إيجابية للحفاظ على آماله الضعيفة في التأهل للنهائيات.





واستدعى المدير الفني 25 لاعبًا لمواجهة مصر، وهي القائمة ذاتها التي ستواجه الفراعنة مجددًا في السادس عشر من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية.





وضمت القائمة سوازيلاند لمواجهة مصر كل من: لانلا جويبو، سيبونيسو مامبا، وانديلي ماسيكو، ليندو مكونتا، سيلانجو مكوانازي، سيبونيسو نجوينيا، سانديلي جامينزي، فيواينكوزي دلاميني وفانيلو مامبا، بيبيساني مسيبي، سفيسو نكامبولي وماتشاوي دلاميني، سيفيسو ماتسي، باري ستينكامب ولونجيلو تسابيدزي، بانيلي دلاميني، ماكسوليزي مكونتفو، مثونزي مكونتفو، ساندانويزي ماتابيلا، ريتشارد ماكريش، توني تسابيدزي وسيزولويثو شابالالا، جابيلو جاميدزي.





يدخل المنتخب الوطني لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب التونسي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يقع منتخب سوازيلاند في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.



