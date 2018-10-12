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السعودية في اختبار عالمي أمام نجوم السامبا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
السعودية في اختبار عالمي أمام نجوم السامبا
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الفجر الرياضي
 

تتجه أنظار الجماهير العربية في الثامنة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة نحو الرياض لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البرازيلي في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الدورة الرباعية .

 

وسيدخل منتخب السيلساو مباراة اليوم بكامل نجومه في مقدمتهم أليسون حارس ليفربول الإنجليزي ونيمار لاعب باريس سان جيرمان.


ويسعى المنتخب السعودي لتقديم مستوى مميز اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية تاريخية أمام البرازيل.


ويستعد منتخب السعودية للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأسيوية التى تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الخامسة مع قطر وكوريا الشمالية ولبنان.

المزيد عن: كورة رياضة السعودية الدورة الرباعية البرازيل
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