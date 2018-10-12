بداية التعاملات.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 12-10-2018

بدأ الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته البنكية اليوم الجمعة 12-10-2018، مستقرًا عند نفس مستويات أمس، وسجل 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.88 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس سعر 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 17.95 جنيها.