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قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة بالعراق

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:31 ص
قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة بالعراق
صورة أرشيفية
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وكالات
 
سقط قتلى وجرحى بتفجير استهدف سوقاً شعبية شرق العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته بعد وقع في سوق "الميت" الشعبي في حي البلديات شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف أن التفجير تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص ووقع عدد من الجرحى.

وأفادت مصادر أمنية في بغداد، إلى أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البلديات شرق العاصمة هي من تسبب بالانفجار".

وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث، ومنعت المدنيين من الاقتراب خشية وجود عبوات ناسفة أخرى، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه.

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