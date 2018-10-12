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مدرب فرنسا يحصن مبابي وينتقد ديمبلي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
مدرب فرنسا يحصن مبابي وينتقد ديمبلي
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متابعات
 
برر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عدم البدء بكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في ودية أيسلندا.

وقال ديشامب، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب "مبابي شعر ببعض الآلام العضلية، لذلك فضلت عدم المخاطرة به، وترقبت حالته عند الإحماء، وقررت الدفع به آخر نصف ساعة من اللقاء".

وأضاف المدير الفني للديوك "لقد تحرر مبابي نسبيا، وأحدث نقلة كبيرة للغاية في إيقاع الفريق، وساهم في تحقيق التعادل 2-2".

والتمس ديشامب، العذر للثنائي فلوران توفان وعثمان ديمبلي، مشيرا إلى أن توفان شارك أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة، إلا أن الحالة الجماعية للفريق لم تساعده.

وتابع "أما ديمبلي أدى بعض المهام بشكل جيد، وأخرى بشكل غير سليم، مثل فقدان الكرة بسهولة، كان يمكن أن يكون أكثر حسمًا".

وأوضح "بشكل عام الأداء الجماعي لم يكن جيدًا بالشكل الكافي، خاصة أول نصف ساعة، حيث افتقدنا الشراسة والقوة والسرعة وخلق مساحات والسرعة وتحريك الكرة للأمام".

وأشاد مدرب الديوك، بلاعب الوسط الشاب تانجوي ندومبيلي، الذي شارك في أول مباراة دولية، لافتا إلى أنه أظهر إمكانياته بشكل جيد، ولم ينس أيضا الثناء على الحارس هوجو لوريس، مؤكدًا أنه تجاوز فترة صعبة بعد كأس العالم.

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